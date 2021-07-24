В центре Минска попал под колеса 28-летний водитель электросамоката

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, около 18 ч. 40 мин водитель автомобиля "Ауди", 1939 г.р., двигаясь по пр.Машерова со стороны ул.М.Богдановича в направлении ул.Даумана, при повороте направо совершил наезд на мужчину, 1993 г.р., который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля на зеленый сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пострадал мужчина на электросамокате, который был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка.

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