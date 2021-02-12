В центре Минска сегодня периодически ограничивают движение

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С учетом сложных погодных условий, а также заявленных ранее мероприятий в центре столицы периодически вводится временное ограничение движения, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Стоит также учитывать, что в условиях снегопада на магистральных улицах снизилась скорость потока автомобилей. Водители действуют корректно, соблюдая все меры безопасности. Регистрируется небольшое количество мелких ДТП. Однако резких и критических изменений в дорожной обстановке не наблюдается", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции непрерывно осуществляют мониторинг дорог и незамедлительно выбывают для предотвращения заторов и аварийных ситуаций. Милиционеры нацелены на помощь всем участникам движения.-0-