В центре Минска в Свислочи утонул мужчина

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина утонул в центре Минска в Свислочи. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня в районе Дворца спорта. "МЧС и ОСВОД работали в акватории реки Свислочь. Поступило сообщение о возможном утоплении человека, так как на берегу остались личные вещи. Водолазы спустя почти 50 минут поисков достали тело утонувшего мужчины. Медики после реанимации констатировали его смерть", - проинформировали в управлении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-

Фото МЧС