В центре Витебска нашли гранату времен войны

14 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске возле здания по ул.Гоголя рабочие нашли гранату времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Предмет обнаружили возле здания, где размещаются сотрудники региональных и республиканских СМИ. Рабочие проводили замену коммуникаций, стали засыпать ямы и с грунтом подняли гранату Ф-1. Она была с запалом и могла сработать. "Эвакуировать работников не пришлось. Была оцеплена территория возле здания", - сказала Мария Воробьева.

Находку саперы вывезут в безопасное место и уничтожат.-0-

Фото Олега Климовича