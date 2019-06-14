В центре Витебска нашли гранату времен войны

14 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске возле здания по ул.Гоголя рабочие нашли гранату времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
Предмет обнаружили возле здания, где размещаются сотрудники региональных и республиканских СМИ. Рабочие проводили замену коммуникаций, стали засыпать ямы и с грунтом подняли гранату Ф-1. Она была с запалом и могла сработать. "Эвакуировать работников не пришлось. Была оцеплена территория возле здания", - сказала Мария Воробьева.
Находку саперы вывезут в безопасное место и уничтожат.-0-
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