В туровской школе девочке стало плохо - она умерла

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В туровской школе девочке стало плохо. Ее забрали в больницу, однако спасти школьницу не удалось - она умерла. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Медики выясняют причину смерти ребенка. "Работает комиссия: как узкие специалисты, так и организаторы здравоохранения", - отметили в пресс-службе.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.-0-