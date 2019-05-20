В туровской школе девочке стало плохо - она умерла

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В туровской школе девочке стало плохо. Ее забрали в больницу, однако спасти школьницу не удалось - она умерла. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.
Медики выясняют причину смерти ребенка. "Работает комиссия: как узкие специалисты, так и организаторы здравоохранения", - отметили в пресс-службе.
Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.-0-
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