В Турции неизвестный выстрелил в белорусского дипломата

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз. При этом, добавил он, советник был с ребенком, который не пострадал.

МИД уточняет подробности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hurriyet , атака была совершена отставным турецким военным в районе Чанкая, в котором расположено большое число дипломатических представительств разных стран. После нападения преступник покончил с собой. Раненый дипломат был доставлен в больницу.