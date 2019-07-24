В Турции неизвестный выстрелил в белорусского дипломата

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.
"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз. При этом, добавил он, советник был с ребенком, который не пострадал.
МИД уточняет подробности.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету
По информации агентства
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