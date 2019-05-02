В убийстве 50-летней женщины в Березовке подозревается местная жительница

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
2 мая 2019, Чт
+12°C
Переменная облачность EUR 2.357
USD 2.1057
RUB 3.2645
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Орда Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
Президент
Лукашенко: Беларусь хочет иметь мирные и дружные отношения с Литвой, иного пути мы не видим
Президент
ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
Общество
Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лукашенко нацелил профсоюзы более активно вести контроль за ценообразованием
12:34 Президент
В Беларуси на 1 апреля проживают 6250 ветеранов Великой Отечественной войны
12:32 Общество
.BY – 25 лет: новый домен каждые 15 минут и $530 тыс. на благотворительность
12:30 Технологии
Карлюкевич: каждый журналист должен осознавать свою ответственность
12:26 Общество
Кот-логопед и лабиринт деревьев гинкго: 15 проектов поборются за победу в финале Social Weekend
12:24 Общество
Мальчик попал под колеса автомобиля в Светлогорске
12:23 Происшествия
Поезда в минском метро вечером 9 мая будут ходить чаще
12:20 Регионы
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные
12:20 Общество
Белорусы завоевали 4 награды на тестовых соревнованиях к II Европейским играм по спортивной аэробике
12:18 Спорт
Водитель маршрутки пострадал в ДТП с грузовиком в Бресте
12:11 Происшествия
Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
12:11 Президент
Более 380 л браги и самогонный аппарат изъяли у жителя Шарковщинского района
12:09 Происшествия
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела три поражения в квалификации к Олимпиаде
12:01 Спорт
ХХІІІ Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" открылась в Минске
12:00 Общество
Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются местами по Беларуси 3 мая
11:57 Общество
Запрет на посещение лесов снят в 14 районах Беларуси
11:55 Общество
Таксист пострадал в ДТП в Минске
11:50 Происшествия
Беларусь предлагает Великобритании открыть в "Великом камне" фармацевтическое предприятие
11:48 Экономика
Тропический циклон "Фани" движется на Индию, начата эвакуация населения
11:36 В мире
Минлесхоз снимет фильм о развитии лесного хозяйства в Беларуси
11:21 Общество
Все новости
Темы
День Победы День Победы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В убийстве 50-летней женщины в Березовке подозревается местная жительница

Происшествия 02.05.2019 | 11:00
Фото УСК по Гродненской области
Фото УСК по Гродненской области

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства убийства 50-летней женщины в Березовке. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сообщение об инциденте поступило днем 1 мая. От одного из многоквартирных домов в больницу доставили женщину. От многочисленных телесных повреждений она скончалась.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств получения женщиной травм следователи, эксперты и сотрудники милиции установили, что она стала жертвой преступления", - отметил Сергей Шершеневич. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139).

В его совершении подозревается проживающая в том же жилом доме 43-летняя женщина. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности, в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что убийство произошло во время конфликта.

Для установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются следственные и процессуальные действия. Допрашиваются проживающие в доме и другие граждане, чьи показания могут иметь значение для выяснения обстоятельств. Осматриваются изъятые объекты и следы. Экспертами начато проведение судебно-медицинской и ряда криминалистических экспертиз.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия. Собираются материалы, характеризующие ее личность и личность погибшей. Выясняется характер их взаимоотношений, конкретные мотивы преступления.

О подробностях инцидента сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Все произошло в общежитии по улице Школьной. Особенности здания таковы, что здесь нет лоджий, но для сушки белья за окном натянуты веревки. "Подозреваемая как раз развешивала белье. В это время к ней подошла соседка 1968 года рождения и стала жаловаться на жизнь", - рассказали в милиции. В какой-то момент подозреваемая не выдержала и толкнула соседку в открытый проем. В последний момент она схватила падающую женщину за ногу, однако удержать не сумела.-0-

Новости по теме
Трое парней подозреваются в жестоком убийстве жителя Полоцка
Сельчанин в Воложинском районе пытался с помощью поджога скрыть убийство
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Гродненская область, Следственный комитет, убийство
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.357 BYN 2.357 BYN 2.365 BYN
USD
2.1057 BYN 2.106 BYN 2.11 BYN
RUB
3.2645 BYN 3.235 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Тестовый турнир по спортивной аэробике к II Европейским играм прошел в Минск-Арене
Все видео

Фотоновости

Лукашенко встретился с экс-президентом Литвы
Все фото

Инфографика

Эстафета "Пламя мира" Огонь II Европейских игр зажжется в Риме 3 мая в музейном комплексе Ara Pacis Museum. Во время мероприятия также будет презентован символ акции - оливковое дерево.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Георгий Церетели Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя
Лукашенко нацелил профсоюзы более активно вести контроль за ценообразованием
Парламентские выборы нужно провести достойно, красиво и честно - Лукашенко
Политика
Фото ТАСС Дмитрий Мезенцев назначен послом России в Беларуси
Беларусь осуждает очередную попытку неконституционного захвата власти в Венесуэле - МИД
Возможные американские санкции против Кубы приведут к новым межгосударственным спорам - МИД
Экономика
Фиона Гибб и Михаил Мясникович Беларусь предлагает Великобритании открыть в "Великом камне" фармацевтическое предприятие
Минприроды Беларуси в I квартале передало в разработку 9 месторождений
Сев кукурузы в Беларуси проведен почти на половине площадей
Общество
Фото из архива Карлюкевич: каждый журналист должен осознавать свою ответственность
В Беларуси на 1 апреля проживают 6250 ветеранов Великой Отечественной войны
Кот-логопед и лабиринт деревьев гинкго: 15 проектов поборются за победу в финале Social Weekend
Регионы
Фото из архива Школьники Минска 4 и 9 мая расскажут о подвигах героев ВОВ на улицах, названных их именами
Поезда в минском метро вечером 9 мая будут ходить чаще
"Велосипедную весну" встретят в Могилеве 5 мая
Спорт
Лионель Месси. Фото УЕФА Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить "Ливерпуль" в 1/2 финала ЛЧ
Белорусы завоевали 4 награды на тестовых соревнованиях к II Европейским играм по спортивной аэробике
Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела три поражения в квалификации к Олимпиаде
Технологии
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
.BY – 25 лет: новый домен каждые 15 минут и $530 тыс. на благотворительность
В соцсетях стартовала акция с хештегом #BY75 для публикации фото и семейных историй об освобождении Беларуси
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Выставку живописи братьев Ткачевых представят в Гомеле
ФОТОФАКТ: Spring Fashion day прошел в Национальной школе красоты
В мире
Николас Мадуро. Фото Reuters Мадуро заявил о намерении разработать план изменений в управлении Венесуэлой
Тропический циклон "Фани" движется на Индию, начата эвакуация населения
Стрелявший в университете Северной Каролины использовал легально купленное оружие
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на май 2019 года
Православная церковь отказалась развенчать брак Петросяна и Степаненко
Гигантский ледник Росса стал таять быстрее
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр
Пресс-конференция Константин Шульган,
Юлия Шапкина,
Сергей Новиков 2 мая, 14:00 Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации Пресс-конференция Александр Шумилин,
Сергей Шлычков 29 апреля О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах Онлайн-конференция Вадим Иосуб 29 апреля Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования
Газета 7 дней
Легкая на помин
Дело чести
Ужин для чемпиона
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия