В убийстве 50-летней женщины в Березовке подозревается местная жительница

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства убийства 50-летней женщины в Березовке. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Сообщение об инциденте поступило днем 1 мая. От одного из многоквартирных домов в больницу доставили женщину. От многочисленных телесных повреждений она скончалась.

"На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе выяснения обстоятельств получения женщиной травм следователи, эксперты и сотрудники милиции установили, что она стала жертвой преступления", - отметил Сергей Шершеневич. Лидским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч.1 ст.139).

В его совершении подозревается проживающая в том же жилом доме 43-летняя женщина. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности, в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что убийство произошло во время конфликта.

Для установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются следственные и процессуальные действия. Допрашиваются проживающие в доме и другие граждане, чьи показания могут иметь значение для выяснения обстоятельств. Осматриваются изъятые объекты и следы. Экспертами начато проведение судебно-медицинской и ряда криминалистических экспертиз.

Подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия. Собираются материалы, характеризующие ее личность и личность погибшей. Выясняется характер их взаимоотношений, конкретные мотивы преступления.

О подробностях инцидента сообщили в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Все произошло в общежитии по улице Школьной. Особенности здания таковы, что здесь нет лоджий, но для сушки белья за окном натянуты веревки. "Подозреваемая как раз развешивала белье. В это время к ней подошла соседка 1968 года рождения и стала жаловаться на жизнь", - рассказали в милиции. В какой-то момент подозреваемая не выдержала и толкнула соседку в открытый проем. В последний момент она схватила падающую женщину за ногу, однако удержать не сумела.-0-