В убийстве пенсионерки в Минске подозревается безработный горожанин

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по городу Минску устанавливаются обстоятельства убийства. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Вечером 26 октября текущего года в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Ауэзова совершено убийство престарелой женщины. Прибыв по указанному адресу, сотрудники уголовного розыска установили квартиру, в которой произошло преступление. Входная дверь была закрыта, в окнах горел свет. Оперативники, попав внутрь жилища через открытую балконную дверь, обнаружили в одной из комнат тело женщины со следами насильственной смерти.

Благодаря слаженной работе сотрудников милиции и следователей, личность подозреваемого в совершении убийства была оперативно установлена. В кратчайшие сроки мужчину задержали. Согласно материалам уголовного дела, задержанный 37-летний минчанин проживал у своих родственников в том же доме, где и потерпевшая. О случившемся подозреваемый рассказал своему знакомому, однако после с целью избежания задержания и привлечения к ответственности мужчина принял меры конспирации: спрятал личные документы, избавился от гаджетов и уехал из места своего жительства.

Задержанный официально не работает, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.

Следователями с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по городу Минску проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства. При проведении судебно-медицинской экспертизы предварительно установлено, что смерть 83-летней женщины наступила от повреждения сонной артерии и массивной кровопотери.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное в отношении престарелого, находящегося в беспомощном состоянии) УК. Мужчина признан подозреваемым. Мотив совершения преступления выясняется.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, назначено проведение ряда экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-