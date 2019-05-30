В Ушачах лесовоз сбил насмерть велосипедиста

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачах водитель лесовоза насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 29 мая около 19.00 на ул. Калининская. Водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона. В результате ДТП 65-летний житель Ушачского района погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что на велосипеде ехать следует по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии этих элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.-0-