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В Ушачах лесовоз сбил насмерть велосипедиста

Происшествия 30.05.2019 | 13:55
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

30 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачах водитель лесовоза насмерть сбил велосипедиста, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 29 мая около 19.00 на ул. Калининская. Водитель лесовоза сбил велосипедиста во время обгона. В результате ДТП 65-летний житель Ушачского района погиб на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что на велосипеде ехать следует по велодорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. При отсутствии этих элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.-0-

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ГАИ, ДТП, Ушачи
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