В Ушачском районе при пожаре очевидцы спасли хозяина дома

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе при пожаре очевидцами был спасен хозяин дома: его сын погиб, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 декабря в 20.50 от дежурного органов внутренних дел в МЧС поступило сообщение о пожаре дома в агрогородке Ореховно Ушачского района.

Когда спасатели прибыли на место, наблюдался сильный дым из окна двухквартирного одноэтажного жилого дома.

В первой квартире никто не проживал. В квартире №2 проживал ее хозяин, мужчина 1956 года рождения, вместе с сыном 1983 года рождения. До прибытия подразделений МЧС очевидцы спасли хозяина. Позже на месте пожара спасатели обнаружили труп сына хозяина жилища. Собственника после осмотра госпитализировали.

Пожар ликвидирован спасателями, в комнате закопчены потолок, стены, повреждено имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-