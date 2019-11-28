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28 ноября 2019, 09:30

В Ушачском районе сгорел дом, погиб хозяин

Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

28 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Ушачском районе (Витебская область) в агрогородке Ореховно при пожаре дома погиб его хозяин, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании по ул. Полевой поступило сегодня спасателям в 04.47. Наблюдалось открытое горение дома, сильное задымление. Во время тушения работники МЧС на полу в коридоре нашли труп хозяина, инвалида 2-й группы.

Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

Выяснилось, что накануне пожара хозяин дома со своей супругой находились у соседей. Жена осталась, а муж вернулся домой. Рано утром супруга вместе с соседями услышала сработку выведенного на улицу сигнала автономного пожарного извещателя.

В результате пожара в доме повреждена кровля, потолочные перекрытия, стены и имущество. Дом для дальнейшего проживания не пригоден.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожность при курении.-0-

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