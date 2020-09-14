В Ушачском районе сгорели дом и две хозпостройки

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Ушачском районе при пожаре в частном домовладении сгорел дом и два сарая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 13 сентября. Звонок о пожаре дома и двух сараев в деревне Копыловщина поступил спасателям в 18.37. К приезду сотрудников МЧС деревянные постройки горели открытым пламенем. В результате происшествия в них уничтиожены кровли, потолочные перекрытия, повреждены стены и имущество.

Хозяин дома, мужчина 1957 года рождения, покинул опасную зону до прибытия спасателей самостоятельно. Причина пожара устанавливается. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-