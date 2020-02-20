В Ушачском районе спасли провалившегося под лед рыбака

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе на озере Черствятское в районе деревни Апанасковичи под лед провалился рыбак, понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущем человеке поступило сегодня в 9.35. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели его в 50 м от берега, мужчина держался за резиновую лодку. Спасатели вытащили рыбака из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом "общее переохлаждение" его госпитализировали.

Как выяснилось позже, местный житель, порыбачив, решил выйти на берег: пошел по льду и провалился. Это не помешало ему позвонить матери, которая сообщила о случившемся спасателям.

В МЧС напоминают, что выход на тонкий лед смертельно опасен.-0-