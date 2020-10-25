В Ушачском районе трое пьяных мужчин пытались завладеть оружием милиционера

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе трое пьяных мужчин пытались завладеть табельным оружием милиционера. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось вечером 24 октября в деревне Дубровка Ушачского района. Трое пьяных мужчин в возрасте 32, 33 и 57 лет стояли на проезжей части, когда к ним подъехал патрульный наряд ГАИ. На требование сойти с дороги компания ответила агрессией.

"Во время задержания правонарушители оказали активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием милиционера. Они проигнорировали неоднократные требования прекратить потасовку, поэтому инспектору пришлось стрелять: сначала в воздух, а после - по ногам одного из нападавших", - отметила Ольга Чемоданова.

В итоге 32-летний мужчина с ранением бедра госпитализирован, остальные задержаны и водворены в ИВС.

По факту инцидента следователи проводят проверку.

Все трое ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за неповиновение сотрудникам милиции. Пострадавший ранее судим за хулиганство.-0-