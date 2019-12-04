В Ушачском районе задержали браконьера-рецидивиста с 33 кг рыбы

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Браконьера-рецидивиста задержали сотрудники Лепельской инспекции охраны животного и растительного мира на озере Полуозерье в Ушачском районе. Такая информация размещена на сайте Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

С помощью двух сетей мужчина выловил 33 кг (15 особей) отборного леща, чем причинил ущерб природе на сумму более Br1 тыс. Ему помогал напарник, который находился на берегу и следил за обстановкой. Однако меры предосторожности не помогли: нарушителей взяли с поличным.

Кроме отработавших сетей, у задержанных нашли еще четыре сухие сети, которые были бы установлены в водоем на замену. "Основной фигурант дела уже третий раз за год попадается на незаконном рыболовстве", - отмечается в сообщении.

Фото Госинспекции охраны животного и растительного мира

Браконьер живет в Полоцке, но гастролирует по всей Витебской области. В январе этого года во время нелегального лова его вместе с товарищем задержали на озере Нещердо в Россонском районе. "Второй раз полочанина с сетями и крупным уловом задержали в мае на Черствятском озере в Ушачском районе. Браконьерство в этот период наиболее опасно, поэтому и приговор суда в отношении мужчины был довольно строгим. За 44 кг выловленного им нерестившегося леща его приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой и 120 часам общественных работ. Обязали выплатить около Br8 тыс. в качестве компенсации за незаконный улов и Br2,5 тыс. штрафа", - отметили в инспекции.

Теперь условный срок может обернуться для браконьера реальным лишением свободы.-0-