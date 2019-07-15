В УВД Брестского облисполкома рассказали подробности ДТП с маршруткой в Барановичах

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Школьник пострадал в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного такси в Барановичах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.

Авария произошла сегодня примерно в 7.10. Автомобилем "Мерседес", который двигался в сторону центра города, управлял 35-летний мужчина. На ул. Комсомольской водитель стал перестраиваться с крайней левой стороны в правую и допустил столкновение с попутно ехавшим автобусом МАЗ. От удара маршрутка выехала на тротуар, а затем врезалась в дерево.

В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы Маршрутное такси "Мерседес Спринтер" выехало на тротуар и совершило наезд на дерево. Машина двигалась по крайней левой полосе вслед за автобусом МАЗ. Оба транспортных средства перестраивались.

В результате ДТП пострадал пассажир микроавтобуса 2006 года рождения. С предварительным диагнозом "закрытый перелом средней трети костей левого предплечья" подросток был доставлен в Барановичскую городскую больницу.

"ГАИ проводит проверку. Причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования", - добавили в УВД Брестского облисполкома.-0-