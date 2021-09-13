В Узде в погоне за пьяным водителем инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы остановить пьяного водителя в Узде, инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 2.00 нетрезвый водитель на автомобиле "Ситроен Ксантия" проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Во время преследования водитель грубо нарушал правила, создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения, игнорировал неоднократные требования об остановке.

После предупредительных выстрелов из табельного оружия в воздух, милиционеры открыли огонь по колесам иномарки, тогда водитель остановился. В выдыхаемом воздухе выявлено 1,93 промилле алкоголя.

В отношении 24-летнего жителя Узденского района составлено несколько административных протоколов.

В Минской области в этом году задержаны более 2,4 тыс. нетрезвых водителей. 33 пьяных автолюбителя совершили ДТП, в результате которых 9 человек погибли и 35 получили травмы.

"Управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Остановив пьяного водителя, вы спасаете чью-то жизнь", - добавили в ГАИ.-0-