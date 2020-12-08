8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе автомобиль на пешеходном переходе сбил пожилую женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

ДТП произошло сегодня около 7.40 на 37 км автодороги Минск - Микашевичи вблизи деревни Королево Узденского района. "51-летний водитель на "Мерседес-Бенц", двигаясь по крайней левой полосе в направлении Минска, наехал на 76-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - рассказали в МВД.

Пешеход светоотражающим элементом не была обозначена. ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют все обстоятельства происшествия.-0-