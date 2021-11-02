В Узденском районе горело общежитие, находящееся на ремонте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе горело общежитие. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Сегодня в 2.49 спасателям поступило сообщение о загорании общежития в агрогородке Озеро Узденского района. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили, что горит открытым пламенем крыша одноэтажного здания. Общежитие находится на ремонте. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали спасатели", - рассказали в МЧС.

В результате пожара огнем уничтожена крыша по всей площади, перекрытие на площади 3 кв.м, повреждено перекрытие на площади 60 кв.м и стены в комнате.

Причина пожара устанавливается. -0-