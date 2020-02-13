В Узденском районе молодая женщина направилась в Минск и пропала

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденским РОВД устанавливается местонахождение без вести пропавшей Ольги Сорокиной (Говорковой) 1993 года рождения, уроженки и жительницы города Минска, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Как стало известно, 4 февраля женщина находилась в агрогородке Хотляны Узденского района Минской области. Около 20.00 она вышла из дома знакомой, намереваясь на маршрутном такси поехать в Минск, после чего ее местонахождении не известно.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы черного цвета, волнистые. Была одета: куртка черного цвета ниже пояса, брюки черного цвета, полуботинки темного цвета.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей, сообщить по номерам телефонов: 8 (017) 185-60-53, 8 (029) 778-92-95 либо по телефону 102.-0-

Фото УВД Миноблисполкома