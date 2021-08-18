В Узденском районе мужчина украл у знакомого криптовалюту

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кража криптовалюты раскрыта оперативниками Минской области. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.С заявлением о краже в милицию обратился 39-летний житель Узденского района. С его аккаунта на криптобирже исчезли четыре монеты Ethereum (стоимость каждой сегодня составляет около Br8 тыс.).Оперативники выяснили, что кража произошла без взлома аккаунта, и вышли на знакомого потерпевшего - 26-летнего предпринимателя.Односельчанин проявлял интерес к криптовалютам, и старший приятель, как более опытный в этой сфере, нередко его консультировал. Молодой человек знал о наличии у последнего монет Ethereum и под предлогом позвонить попросил того разблокировать телефон. Изменив реквизиты доступа к учетной записи в мобильном приложении криптобиржи, он вошел в аккаунт товарища и перевел средства на свой.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хищение имущества путем модификации компьютерной информации".-0-