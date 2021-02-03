В Узденском районе пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ДПС

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель пытался дать взятку инспекторам ДПС, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Около полуночи 30 января на заправке около деревни Валерьяны Узденского района экипаж ГАИ остановил автомобиль Toyota. По внешним признакам 42-летний водитель был пьян. Его освидетельствование подтвердило предположение милиционеров - 2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.
Чтобы избежать ответственности, мужчина в служебной машине попытался откупиться и положил между сиденьями несколько купюр номиналом $100. Инспекторы отреагировали незамедлительно и вызвали на место следственно-оперативную группу.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.-0-