В Узденском районе при ДТП с участием такси пострадал один человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе возле деревни Кухтичи 20 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и такси "Фольксваген Туран", пострадал один человек. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Информация о ДТП поступила спасателям около 14.00. Подразделения МЧС с помощью специального инструмента деблокировали пассажирку ВАЗ-2107.
Женщина получила травмы разной степени тяжести. Бригада медиков доставила ее в районную больницу.-0-
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