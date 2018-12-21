В Узденском районе при ДТП с участием такси пострадал один человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе возле деревни Кухтичи 20 декабря столкнулись ВАЗ-2107 и такси "Фольксваген Туран", пострадал один человек. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Фото МЧС

Информация о ДТП поступила спасателям около 14.00. Подразделения МЧС с помощью специального инструмента деблокировали пассажирку ВАЗ-2107.

Женщина получила травмы разной степени тяжести. Бригада медиков доставила ее в районную больницу.-0-