3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе при лобовом столкновении минивэна и маршрутки погибла девушка. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

По данным следствия, примерно в 20.40 2 января 27-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Vivaro, двигался в сторону Слуцка по автодороге Минск - Микашевичи. Вблизи деревни Басмановка Узденского района он не учел осложнившиеся погодные условия в виде гололеда, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с двигавшимся в сторону столицы автомобилем маршрутного такси Peugeot под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП 24-летняя пассажир автомобиля Opel Vivaro от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Оба водителя получили травмы, телесные повреждения различной степени тяжести получили также девять пассажиров маршрутного такси, все госпитализированы.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда экспертных исследований.

Узденским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя Opel возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Водителей, которые стали свидетелями ДТП, в том числе обладающих записями с видеорегистраторов, просьба сообщить об обстоятельствах произошедшего в Узденский РОСК по телефону 8 (01718) 6-61-45.

Следователи просят водителей учитывать сложные погодные условия и быть предельно внимательными и осторожными. Гололедица приводит к повышенной аварийности на дорогах.-0-