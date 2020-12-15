15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе скутерист-бесправник пытался скрыться от ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"14 декабря около 16.00 сотрудники ГАИ Узденского РОВД следили за порядком на автодороге Р23. Внимание инспекторов привлек водитель скутера, который двигался по автодороге Корма - Дещенко. При подъезде к перекрестку водитель скутера, заметив сотрудников ГАИ, развернулся и поехал в обратную сторону. Однако, проехав несколько метров, не справился с управлением, съехал в поле и опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

Правонарушителем оказался 42-летний местный житель, который водительского удостоверения ранее не получал. По результатам освидетельствования концентрация паров в выдыхаемом воздухе у мужчины составила 1,25 промилле. В отношении водителя составлено 4 административных материала, транспортное средство доставлено на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 БВ (1 БВ - Br27). Согласно ст.18.19 КоАП за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 БВ. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 БВ или административный арест сроком до 15 суток.

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102 (звонок бесплатный)", - добавили в ГАИ.-0-