В Узденском районе возбудили 3 уголовных дела из-за сокрытия падежа скота в хозяйстве

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Узденского района во время надзорной деятельности в одном из сельхозпредприятий района выявила факты служебного подлога, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что главный ветеринарный врач хозяйства, а также два заведующих молочно-товарными комплексами с января по декабрь 2020 года умышленно составили и внесли в официальные документы - акты на выбытие животных и птицы - заведомо ложные сведения о выбытии крупного рогатого скота по причине вынужденного убоя, скрыв при этом падеж 15 голов КРС.

Тем самым должностные лица хотели создать видимость эффективной работы предприятия, а также избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального воздействия.

По результатам проверки прокуратура Узденского района возбудила три уголовных дела по ч.1 ст.427 УК.

Для организации производства предварительного расследования материалы уголовных дел направлены в Узденский районный отдел Следственного комитета Беларуси по Минской области.-0-