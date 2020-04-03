В Верхнедвинске легковушка столкнулась со скорой

Фото Витебского областного управления МЧС
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинске легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сегодня в 00.27 спасателям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Советской: Opel врезался в стоявшую на обочине машину скорой медицинской помощи.
Водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Работники МЧС при помощи инструмента деблокировали его. С травмами различной степени тяжести пострадавший был передан медикам для госпитализации. Водитель скорой не пострадал.-0-