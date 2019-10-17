В Верхнедвинске мужчина проглотил украденное кольцо

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинске расследуется уголовное дело о краже кольца. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК, информирует БЕЛТА.

По данным следствия, 38-летний мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхнедвинск. Днем 3 октября после совместного распития спиртного, когда 29-летняя девушка вышла из своей квартиры, мужчина похитил принадлежащее ей кольцо и скрылся. Обнаружив пропажу, девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что подозревает в краже знакомого.

Когда мужчину задержали в Полоцке, он отрицал свою причастность. Однако в ходе медицинского освидетельствования с помощью флюорографии было установлено, что кольцо находится у него в желудке.

Верхнедвинским РОСК мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.205 УК (кража), он заключен под стражу. Обвиняемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.-0-