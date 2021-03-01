В Верхнедвинске от взрыва колеса погиб рабочий

1 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинске смертельно травмирован рабочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.

По данным следствия, сегодня днем 53-летний мужчина на территории одного из предприятий в Верхнедвинске накачивал колесо. При его перемещении для дальнейшей установки оно взорвалось. В результате рабочий был травмирован.

"Коллеги вызвали скорую медицинскую помощь, однако от полученных телесных повреждений он скончался в учреждении здравоохранения. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрашиваются рабочие предприятия, изымается необходимая документация", - отметила Оксана Лазько.

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