В Верхнедвинске при пожаре в общежитии одного человека спасли и еще 15 эвакуировали

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26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Верхнедвинске спасен один человек, еще 15 эвакуированы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в общежитии по ул.Первомайской поступило в службу спасения 25 января в 13.22. "Сотрудники МЧС спасли мужчину 1968 года рождения, совместно с администрацией общежития эвакуировали 15 человек. В результате пожара в комнате повреждена электроплитка, закопчены стены, потолок", - уточнили в областном управлении. Причина пожара устанавливается.
В этот же день в 20.30 в учреждении здравоохранения от травм, полученных на пожаре дома по ул.Зыгина в Полоцке, произошедшем 18 января, скончался мужчина 1964 года рождения. Причина пожара устанавливается.-0-