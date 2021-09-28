В Верхнедвинске сотрудник лесхоза стал фигурантом уголовного дела за отгрузку леса по истекшему договору

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Верхнедвинский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о превышении служебных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, вечером 5 августа 2021 года сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира остановили лесовоз для проверки документов. Выяснилось, что диаметр перевозимой древесины отличается от указанного в документах. О произошедшем они сообщили в правоохранительные органы.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 48-летний мужчина, будучи должностным лицом лесхоза, противоправно дал указание мастеру леса отгрузить круглый лесоматериал на основании договора, срок действия которого истек. Также установлено, что объектом договорных обязательств стал лесоматериал меньшего диаметра", - рассказала Оксана Лазько. Ущерб составил более Br9 тыс., он возмещен.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.426 (умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК.-0-