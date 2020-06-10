МЧС Беларуси и Латвии помогли паре, попавшей в непогоду на Освейском озере

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря взаимодействию МЧС Беларуси и Латвии спасены попавшие в непогоду на Освейском озере мужчина и женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Накануне, 9 июня, в 19.30 в Республиканский центр управления и реагирования МЧС поступило сообщение от коллег из Латвии о мужчине и женщине, которым нужна помощь на Освейском озере. Информация была передана спасателям Верхнедвинского района. В 5 км от берега, недалеко от острова, расположенного в центральной части озера, работники МЧС обнаружили попавшую в беду пару. Спасатели доставили людей на берег и передали бригаде скорой помощи.

Как выяснилось, мужчина и женщина отправились на прогулку по озеру. Однако в это время начался дождь, поднялся ветер, а значит, и волна, вода стала попадать в лодку. Поняв, что справиться с ситуацией собственными силами не получается, пара позвонила на горячую линию 112, однако телефон в это время находился в зоне действия вышки сотовой связи в Латвии. "Соединение было установлено с диспетчером соседнего государства, так как Беларусь, Латвия и большинство стран Европы используют единый номер 112 для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях. Благодаря налаженным механизмам взаимодействия информация немедленно поступила белорусским коллегам, кроме того, звонок мужчины был переадресован напрямую в МЧС Беларуси", - рассказали в ведомстве.

МЧС напоминает, что перед выходом на водную гладь озер и рек необходимо убедиться в благоприятных метеорологических условиях. В противном случае следует отложить прогулку, пока не установится хорошая погода.-0-