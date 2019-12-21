В Верхнедвинском районе микроавтобус съехал в кювет и перевернулся

Фото МЧС
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе микроавтобус Ford Transit съехал в кювет и перевернулся: спасатели деблокировали водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел 20 декабря. В 9.18 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р20 Верхнедвинск-Полоцк возле деревни Лещилово. В автомобиле оказался заблокирован водитель 1970 года рождения.
Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.-0-