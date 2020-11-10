В Верхнедвинском районе мужчина обокрал и сжег магазин

10 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе мужчина обокрал, а затем сжег магазин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В агрогородок Борковичи 27-летний житель Верхнедвинска приехал к родителям, а после пошел на юбилей к приятелю. Ночью 9 ноября, возвращаясь домой после застолья, он проходил мимо здания, где размещались два магазина - с ритуальными принадлежностями и продуктовый. Дальнейшие события, по его словам, он помнит плохо. Их восстанавливали уже сотрудники милиции. По предварительной информации, молодой человек вначале разбил стеклопакет и влез в помещение с ритуальными принадлежностями. Здесь он перевернул все вверх дном и серьезно порезался. Следующей пострадала вторая торговая точка. Из нее злоумышленник похитил почти Br2 тыс. (позже их изъяли у родителей подозреваемого), забрал с собой несколько пачек сигарет, а также вынес на улицу и оставил неподалеку несколько бутылок пива. После этого он поджег магазин и отправился домой спать.

В результате пожара торговый объект с продуктами был практически полностью уничтожен огнем. Поджигатель же утром спокойно уехал домой в Верхнедвинск. Там он и был задержан сотрудниками милиции. Уже от них он узнал обо всех своих ночных похождениях. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.-0-