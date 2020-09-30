30 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе нашли тело пропавшего без вести мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

С заявлением о пропаже 43-летнего знакомого 27 сентября в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что мужчина был убит. По предварительной информации, вечером 20 сентября он отдыхал в компании. Во время распития спиртного между 34-летним хозяином дома и гостем произошел конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. После этого злоумышленник закопал тело убитого недалеко от своего дома.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы и объекты, необходимы для исследования. Установлено, что смерть мужчины носит криминальный характер. Для установления ее точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза", - констатировала Оксана Лазько.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия.-0-