В Верхнедвинском районе при пожаре квартиры погиб мужчина

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Вышнарово Верхнедвинского района при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в трехквартирном доме поступило утром 30 ноября. Дом горел открытым пламенем, обрушилась кровля и потолочное перекрытие. "Строение представляет собой сблокированный трехквартирный дом, две квартиры из которых нежилые. В первой проживал мужчина 1960 года рождения. В ходе тушения пожара работниками МЧС под слоем обрушившихся конструкций обнаружен его труп", - рассказали в управлении.

Пожар ликвидирован, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Проводится проверка, причина пожара устанавливается.-0-

Фото Витебского областного УМЧС