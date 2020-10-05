Фото МЧС
5 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Трагедия произошла в агрогородке Борковичи ночью 5 октября. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01.58. На месте происшествия работники МЧС обнаружили труп хозяина дома 1987 года рождения.
В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. В сарае повреждена кровля и стена.
Причина пожара устанавливается.-0-