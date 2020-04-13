В Верхнедвинском районе продавщица сельмага присвоила более Br8,5 тыс.

13 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе продавщица сельского магазина за неполных четыре месяца присвоила более Br8,5 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Заниматься махинациями женщина стала сразу, как устроилась на работу. Являясь материально-ответственным лицом, она крала деньги и товар. Незаконные действия пресекли сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.211 УК (присвоение либо растрата). Суд приговорил злоумышленницу к лишению свободы на два года с лишением на три года права заниматься деятельностью, связанной с учетом, хранением материальных ценностей и распоряжением ими.-0-