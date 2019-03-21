В Верхнедвинском районе спасли провалившегося под лед пенсионера

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе спасли рыбака, провалившегося под лед на Освейском озере. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о том, что в полынью провалился мужчина, поступило 20 марта в 16.28. Прибывшие к месту спасатели установили, что он находится на расстоянии около 20 м от берега. С использованием доски и веревки 69-летний пенсионер был извлечен из воды и передан бригаде скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "общее переохлаждение".

Как выяснилось позже, мужчина вышел на лед для любительского лова рыбы и, двигаясь по озеру, провалился в полынью.

В МЧС напоминают, что с повышением температуры воздуха выход на лед становится крайне небезопасным и может закончиться трагически.-0-