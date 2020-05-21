В Верхнедвинском районе у пасечника украли тонну сахара

21 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе сельчанин украл у пасечника тонну сахара, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Подсобное хозяйство пчеловода включало более 300 ульев, а также склад, оборудованный в выкупленном старом здании в деревне. Там мужчина хранил необходимые для своего занятия приспособления, мед и сахар. Именно последнего он и не нашел на месте, когда в очередной раз наведался в свое хранилище. Украденными оказались 20 мешков по 50 кг каждый. Вместе с приятелем, который помогал ему по хозяйству, он направился в милицию.

"Прибывшие на место происшествия оперативники сразу обратили внимание, что дверь склада не была взломана и никаких других повреждений сооружение не имело. Вскоре стало ясно, каким образом смогла пропасть целая тонна сахара: в отсутствие хозяина ее продал тот самый приятель, воспользовавшись оставленным ему запасным ключом", - рассказал Виталий Сапроненко.

Злоумышленник несколько дней пропивал чужое имущество, предлагая его знакомым. Склад мужчина открывал покупателям днем, уверяя, что это его имущество. В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.-0-