29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ветке мужчина провалился в технологический колодец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

28 сентября в 19.13 спасателям поступила информация: по улице Карла Маркса человек застрял в технологическом колодце глубиной около 3 м. Выяснилось, что мужчина 1961 года рождения чистил канализационный колодец на своем приусадебном участке, его ноги застряли в грязи, самостоятельно выбраться он не смог.

"На вопрос о самочувствии пострадавший ответил, что очень сильно замерз, так как вода в технологическом колодце очень холодная", - рассказали спасатели.

Работники МЧС при помощи спасательной веревки, пожарного пояса, мотопомпы и рукавной линии со стволом извлекли мужчину из колодца. Спасатели передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи, которые с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма" доставили его в больницу.-0-