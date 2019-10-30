В Ветке соседи спасли хозяина горящего дома

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30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветке на пожаре соседи спасли хозяина горящего дома, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре на улице Карла Маркса поступила спасателям 29 октября в 19.26. До прибытия подразделений МЧС соседи спасли хозяина дома, 55-летнего мужчину: женщина вместе с братом забежали в дом и вытащили на улицу лежащего на полу в пристройке соседа. С предварительным диагнозом "ожоги, алкогольное опьянение" пострадавшего доставили в больницу.
Спасатели ликвидировали пожар. Пламя повредило стены и имущество в доме.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.-0-