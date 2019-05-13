В Ветке спасатели помогли выпавшим из гнезда совятам

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветке спасатели вернули в гнездо выпавших совят, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Около полудня 12 мая на площади Красной райцентра группа туристов нашла двух птенцов совы, вероятно, выпавших из гнезда. С просьбой о помощи они обратились в службу спасения.

"В перечень услуг, которые оказывает МЧС, это не входит. Но неподалеку проходили плановые занятия, и спасатели не остались равнодушными. После окончания учений работники подразделения МЧС помогли совятам", - рассказали в ведомстве. При помощи коленчатого подъемника спасатели вернули двух птенцов в родное гнездо.-0-