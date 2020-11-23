В Ветковском районе ГАИ помогла детям вернуться домой в деревню

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ Ветки помогли детям добраться домой в деревню за 45 км, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 21 ноября экипаж ГАИ Ветковского РОВД при патрулировании дорог за городом увидел троих детей. "Они стояли на обочине дороги и пытались остановить машины, размахивая фликером", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Служебный автомобиль подъехал к ребятам. Оказалось, что старшему из них 15, младшим - 8 и 9 лет. Они гостили у бабушки в Ветке. Возвращаясь домой в Светиловичи, опоздали на последний автобус. Телефона у них не было, поэтому не могли ни с кем связаться. Ребята решили пройти 45 км до дома пешком.

Инспекторы доставили путешественников к родителям, которые уже собирались заявить в милицию о пропаже детей.-0-