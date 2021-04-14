В Ветковском районе индюки повредили авто - с хозяина птиц суд взыскал Br2,5 тыс.

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Ветковского района рассмотрел гражданское дело по иску о возмещении имущественного вреда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

По данным истца, 21 августа 2020 года он припарковал Chevrolet Niva возле дома в одной из деревень Ветковского района. Через пару дней обнаружил, что авто поцарапали соседские индюки. Хозяин птиц отрицал этот факт. Истец вызвал милицию, правоохранители зафиксировали факт повреждения автомобиля.

По заключению об оценке размер причиненного вреда с учетом НДС составил более Br3 тыс. "В судебном заседании установлено, что характер и локализация имевшихся на автомобиле повреждений в виде нарушения целостности лакокрасочного покрытия полностью согласуются с представленными фотоматериалами и объяснениями истца об обстоятельствах их причинения. При определении суммы взыскания с ответчика суд руководствовался заключением о размере вреда, в связи с чем пришел к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска и взыскании в пользу истца суммы ущерба без учета НДС", - рассказали в суде.

С ответчика взыскано более Br2,5 тыс., а также расходы по оплате услуг оценщика.

Судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда в апелляционном порядке проверила законность и обоснованность решения районного суда по жалобе ответчика. Вывод - требования истца удовлетворены районным судом обоснованно.

Решение вступило в законную силу.-0-