В Ветковском районе легковушка столкнулась с прицепом трактора - погиб пассажир авто

1 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе при столкновении легкового автомобиля и трактора погиб 80-летний пассажир автомобиля, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла днем 30 сентября на автодороге Р30. 39-летняя водитель "Мазды" начала обгонять трактор МТЗ с прицепом. По предварительной информации, во время маневра женщина отвлеклась от управления и столкнулась с прицепом трактора. Легковушка опрокинулась. Ехавшего на заднем сидении 80-летнего пассажира выбросило на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель получила телесные повреждения.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В Госавтоинспекции в очередной раз напомнили, что на дороге всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать повышенные меры безопасности и быть максимально внимательными и осторожными.-0-