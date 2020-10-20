В Ветковском районе опрокинулась лодка - утонул рыбак

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В реке Беседь около деревни Чемерня Ветковского района утонул 74-летний местный житель. Лодка опрокинулась во время рыбной ловли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельскую областную организацию ОСВОД.

Инцидент произошел 19 октября около 11.30. "Плывущую лодку без людей заметили рыбаки и сообщили в районный отдел внутренних дел. Прибывшие водолазы Ветковской спасательной станции ОСВОД в 13.10 обнаружили тело погибшего", - уточнили в ОСВОДе.

Спасатели подчеркивают: "Сейчас низкая температура воды, в которой можно погибнуть от переохлаждения. А теплая одежда для терпящего бедствие в воде становится дополнительным грузом".

Специалисты ОСВОДа в очередной раз напоминают о неукоснительном соблюдении правил управления маломерным судном, а также необходимости надевать спасательный жилет.-0-