В Ветковском районе пассажир угнал такси и попал в ДТП

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28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе нетрезвый пассажир такси угнал автомобиль и попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в МВД. Около трех часов ночи 27 октября в милицию обратился водитель такси. Он рассказал, что возле агрогородка Золотой Рог Ветковского района пассажир угнал его Volkswagen. Выяснилось, что таксист вез пьяного клиента из Гомеля. В пути мужчина попросил остановиться покурить. Уже на улице он оттолкнул водителя, сел за руль и поехал в сторону Ветки. Угнанный автомобиль оперативники обнаружили в кювете недалеко от границы с Россией, а беглеца нашли в метрах ста - он прятался в дренажной трубе. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, которые он получил в аварии. "Установлено, что 32-летний гражданин соседнего государства ранее был выдворен за пределы Беларуси, однако в нарушение требований въехал в нашу страну", - уточнили в МВД. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за угон. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!