В Ветковском районе сельчанин нашел пулемет времен войны

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе сельчанин передал в милицию найденный пулемет времен войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В начале марта житель агрогородка Столбун передал правоохранителям пулемет времен Великой Отечественной войны и гладкоствольное ружье. По словам мужчины, эти предметы он нашел в лесу.

Мини-арсенал обнаружил в лесном массиве недалеко от дома и житель д.Крюковичи Калинковичского района. "В конце февраля он обратился в местное ОВД с заявлением о добровольной выдаче боеприпасов и взрывных устройств. Речь шла о 10 гранатах и 814 боеприпасах различного калибра, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия времен войны", - рассказали в УВД.

Эти и другие находки жители региона передали в милицию во время проводимых с 3 февраля по 20 марта мероприятий по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Правоохранители совместно с представителями других ведомств, включая природоохранные и лесохозяйственные структуры, рассказывали населению о возможности добровольной сдачи такого имущества в милицию без правовых последствий.

За это время в территориальные ОВД поступило также 14 сообщений о незаконном хранении оружия и боеприпасов, 12 из них подтвердилось. "Всего в этот период сотрудники милиции изъяли 29 единиц незарегистрированного оружия, в ОВД добровольно сдано 55 единиц. Из оборота выведены 84 единицы незарегистрированного оружия, более 5,1 тыс. единиц боеприпасов различных калибров, 473 взрывных устройства и свыше 18 кг взрывчатых веществ", - сказал заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев.

По итогам комплекса мероприятий за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по ст. 295 УК было возбуждено 17 уголовных дел. За незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия по ст. 23.71 КоАП привлечено к ответственности 11 человек.-0-