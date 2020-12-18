В Вилейке будут судить местного жителя за оскорбление в Telegram сотрудника милиции

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который разместил в чате Telegram-канала оскорбительный комментарий в отношении сотрудника милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Обвиняемый 23 сентября в чате одной из групп мессенджера Telegram к фотографии сотрудника Вилейского РОВД в форменном обмундировании на фоне Государственных флага и герба Беларуси разместил общедоступный для просмотра комментарий оскорбительного содержания. Чтобы выразить негативную оценку в отношении милиционера, он использовал ненормативную лексику.

Мужчине инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело находилось в производстве Вилейского районного отдела Следственного комитета.

В прокуратуре добавили, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей может быть назначено наказание вплоть до ареста на срок до 3 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет.-0-